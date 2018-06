Kiew (AFP) Mehr als 5000 Menschen haben in der von prorussischen Rebellen kontrollierten Großstadt Donezk im Osten der Ukraine gegen die Präsenz von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Region protestiert. Der Vertreter der selbsterklärten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, sagte am Freitag in einer Rede vor den Demonstranten, die Kundgebung wende sich gegen Bestrebungen, die OSZE-Beobachter zu bewaffnen.

