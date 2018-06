Berlin (dpa) - Die Bahn will in wenigen Jahren Züge ohne Lokführer auf die Schienen in Deutschland schicken. "Ich rechne damit, dass wir 2021, 2022 oder 2023 so weit sind, dass wir in Teilen unseres Netzes vollautomatisch fahren können", sagte Bahnchef Rüdiger Grube der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das autonome Fahren sei in einem komplexen Schienensystem, in dem schnelle und langsame Personenzüge sowie Güterzüge fahren, schwieriger als bei einer U-Bahn - aber es sei möglich. Die ersten Tests liefen bereit, sagte Grube. So sei ein Testfeld bei der Erzgebirgsbahn aufgebaut.

