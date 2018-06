Dhaka (AFP) Nach einer Serie von Morden an säkularen Aktivisten, Künstlern und Angehörigen religiöser Minderheiten in Bangladesch verschärft die Regierung ihr Vorgehen gegen radikale Islamisten. Seit Freitag seien bei landesweiten Razzien 37 Islamisten festgenommen worden, darunter 27 Mitglieder der verbotenen Gruppe Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB), sagte der Polizeivertreter A.K.M. Shahidur Rahman am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Seit Dienstag wurden fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe von der Polizei erschossen.

