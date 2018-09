Cleveland (SID) - Basketball-Superstar Stephen Curry hat im Play-off-Finale der nordamerikanischen Profiliga NBA endlich zu seiner Form zurückgefunden und die Golden State Warriors zum dritten Sieg im vierten Spiel geführt. Bei den Cleveland Cavaliers setzte sich der Meister mit 108:97 durch und ist nur noch einen Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt.

"Die Arbeit ist offensichtlich noch nicht getan. Ich bin sehr froh, dass ich endlich mal wieder ein bisschen was zeigen konnte, aber wir sind noch nicht durch", sagte Curry, der in den letzten Begegnungen deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben war. Mit 38 Punkten brachte der 28-Jährige seine Kritiker nun zum Schweigen. Klay Thompson steuerte 25 Zähler bei.

Bei Curry, der in den ersten drei Finalpartien auf insgesamt nur 48 Punkte gekommen war, saßen auch endlich wieder die Distanzwürfe. Der wertvollster Spieler (MVP) der Saison verwandelte 53,8 Prozent seiner Dreierversuche. "Er ist Stephen Curry, er ist aus gutem Grund der MVP", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr: "Er muss ein Spiel mit seinem Können dominieren, und das ist nicht einfach. Manchmal fallen die Dinger einfach nicht rein, aber heute habe sie es getan."

Sein Team sorgte mit 17 verwandelten Dreiern für einen neuen Final-Rekord (vorher San Antonio mit 16 im Jahr 2013 gegen Miami) - kurioserweise war die Trefferquote bei den Distanzwürfen höher als aus der Zone. Durch den Erfolg in Cleveland haben die Warriors nun 88 Saisonsiege auf dem Konto, so viel wie kein NBA-Team zuvor. Die Cavaliers, die die erste Heimpleite in den Play-offs kassierten, bekamen im Gegensatz zum deutlichen 120:90 in Spiel drei die "Splash Brothers" Curry und Thompson nicht in den Griff.

Kyrie Irving (34 Punkte) war bester Akteur der Gastgeber, die in der best-of-seven-Serie nun mit dem Rücken zur Wand stehen. Superstar LeBron James, der sich sieben Turnover leistete und zeitweise zu passiv agierte, kam auf 25 Punkte. Nur ein Erfolg in Oakland/Kalifornien in der Nacht zum Dienstag hält die Cavs im Rennen um die Meisterschaft.