Berlin (AFP) Bei einem Linienflug mit der französischen Fluggesellschaft Air France ist eine Munitionskiste der Bundeswehr verschwunden. Die Kiste mit 880 Schuss Pistolen-Munition sei wie üblich eingecheckt worden, aber am Zielort in Mali nicht angekommen, sagte ein Sprecher des Kommandos Streitkräftebasis am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. "Es wird nach wie vor gesucht."

