Lille (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hofft auf ein Comeback von Abwehrspieler Mats Hummels im zweiten EM-Spiel gegen Polen am Donnerstag in Saint-Denis (21.00 Uhr/ZDF). Der Dortmunder und künftige Münchner reiste sogar überraschend schon mit nach Lille, wo das DFB-Team am Sonntag (21.00/ARD) gegen die Ukraine ins Turnier starten wird.

Ein Einsatz in diesem Spiel käme "zu früh", sagte Löw. Hummels sei aber "individuell bei 100 Prozent. Wir können mit ihm für die nächste Woche planen, wenn es so weiter läuft". Der 27-Jährige hatte sich im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern am 21. Mai einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.