Paris (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Ausschreitungen zwischen englischen, französischen und russischen Hooligans in Marseille, bei denen es mindestens einen Schwerverletzten gab, "aufs Schärfste" verurteilt. "Personen, die in solche Gewalttaten involviert sind, haben keinen Platz im Fußball", teilte die UEFA auf SID-Anfrage mit.

Am dritten Tag in Folge war es am Samstag vor dem EM-Spiel zwischen England uns Russland (21.00 Uhr/ZDF) zu Jagdszenen in der südfranzösischen Stadt gekommen. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP schwebt eine Person in Lebensgefahr. Der Mann aus England musste auf der Straße von Sicherheitskräften wiederbelebt werden. Insgesamt gab es zunächst fünf Verletzte und sechs Festnahmen.

In der Nähe des alten Hafens mussten zuvor Hunderte Fans aus den drei Ländern von der Polizei mit Tränengas getrennt werden. Auf Livebildern im französischen Fernsehen waren Fans mit blutüberströmten Gesichtern, fliegende Stühle und Mülleimer zu sehen. Videos zeigten auf dem Boden liegende Menschen, auf die eingetreten wird.