Bordeaux (dpa) - Im ersten Spiel der Gruppe B bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich feierte Endrunden-Neuling Wales gleich den ersten Sieg. Die Waliser setzten sich gegen den zweiten EM-Neuling Slowakei mit 2:1 durch und haben damit alle Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Im Stadion Bordeaux erzielte Real Madrids Starspieler Gareth Bale in der 10. Minute den Führungstreffer für die Waliser. Der Siegtreffer gelang dem eingewechselten Hal Robson-Kanu in der 81. Minute. Die Slowaken kamen zwischenzeitlich durch Ondrej Duda zum Ausgleich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.