Salzburg (dpa) - Die EU sollte nach Auffassung von Altkanzler Gerhard Schröder ihre Beziehungen zu Russland und der Türkei aus strategischen Gründen verbessern. Die Sanktionen gegen Moskau bezeichnete er in einer Rede in Salzburg als falsch. Der Sozialdemokrat sprach sich auch für eine Fortsetzung der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara aus. "Europa braucht die Türkei und Russland vor allem sicherheitspolitisch", sagte Schröder bei einer Veranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich.

