Gotha (SID) - Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz (Thum) hat sich bei ihrem ersten Wettkampf nach neunmonatiger Zwangspause das Ticket für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) gesichert. Deutschlands Sportlerin des Jahres kam bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Gotha zweimal auf 19,05 m und übertraf die Norm (17,75) damit deutlich. Von ihrer Bestleistung (20,77) war die 30-Jährige aber noch weit entfernt.

Nach dem WM-Titel in Peking im vergangenen Jahr hatte sich Schwanitz am Knie operieren lassen. Zu Beginn der Saison schmerzte die Schulter. Bis Rio wartet noch viel Arbeit auf sie. "Wenn ich nicht der Meinung wäre, dass ich es schaffen kann, dann würde ich keine Wettkämpfe machen", sagte Schwanitz. In der Weltrangliste führt derzeit die Chinesin Gong Lijiao mit 20,43 m.