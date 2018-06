London (dpa) - "Trooping the Colour" - Mit der traditionell farbenprächtigen Militärparade ehrt Großbritannien heute die Queen. Es ist der zweite Tag der offiziellen Feiern zum 90. Geburtstag von Elizabeth II. Nach dem Umzug mit Pferden und Männern in traditionellen Uniformen durch London, werden sich die Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigen. Morgen steht dann noch ein Picknick mit 10 000 Gästen entlang der Prachtstraße The Mall an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.