Lehigh Valley (dpa) - Der Sonnenflieger "Solar Impulse 2" ist bei seiner Weltumrundung zu einem Flug nach New York aufgebrochen. Dort will das Team um die Wissenschaftler Bertrand Piccard und André Borschberg auch an der Freiheitsstatue vorbeifliegen. Gestartet ist die Maschine in Lehigh Valley im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es ist die 14. Etappe des Solarfliegers. Von New York aus soll es dann über den Atlantik nach Europa gehen. "Solar Impulse 2" funktioniert allein über Sonnenenergie.

