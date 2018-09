Damaskus (AFP) Bei einem Doppelanschlag in der Nähe eines schiitischen Schreins in Syrien sind am Samstag mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe seine Sprengstoffweste am Eingang des schiitischen Mausoleums von Sajjida Seinab bei Damaskus gezündet, zudem sei eine Autobombe in der Nähe explodiert, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Sana. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von neun Toten und mehr als 30 Verletzten.

