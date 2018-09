Bangkok (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Thailands sind elf Mitarbeiter einer Grundschule ums Leben gekommen. Auf einer Autobahn in der Provinz Chonburi sei am Freitag ein Reifen ihres Kleinbusses geplatzt, so dass das Fahrzeug sich überschlagen habe und in Brand geraten sei, sagte ein Vertreter der thailändischen Katastrophenschutzbehörde am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

