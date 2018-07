Frankenberg (dpa) - Angesichts zunehmender Bedrohungen und Spannungen in der Welt hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mehr Investitionen in die Sicherheit Deutschlands verlangt. "Wir brauchen eine Trendwende, um die Aufgaben, die der Bundeswehr gestellt werden,

bewältigen zu können", sagte die CDU-Politikerin laut vorab verbreitetem Redetext beim "Tag der Bundeswehr" im sächsischen Frankenberg. "Wir müssen wieder mehr in die Ausstattung der Bundeswehr investieren." Und die Truppe brauche für die große Zahl der Aufgaben wieder mehr Soldaten und Zivilbeschäftigte.

