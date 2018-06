Koblenz (AFP) Die Bundespolizei hat vor dem EM-Spiel Deutschland-Ukraine 21 Hooligans an der Ausreise nach Frankreich gehindert. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, wurden in der voraufgegangenen Nacht in der Nähe von Trier 18 "gewaltbereite Fußballfans festgestellt". Im Laufe des Tages sei dann drei weiteren gewaltbereiten Fußballanhängern die Ausreise untersagt worden.

