Ulm (AFP) Er ist so lang wie das Ulmer Münster hoch ist: Einen Leberkäse in Weltrekordmaßen hat die Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau gebacken. Auf dem Ulmer Saumarkt präsentierten die Fleischer am Sonntag das 161,53 Meter lange traditionelle Gericht, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Länge des Rekord-Leberkäses entspricht genau der Höhe des Turms des Ulmer Münsters, des höchsten Kirchturms der Welt.

