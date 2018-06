Dortmund (AFP) Ungewöhnlicher Raub in Dortmund: Mit einem Degen hat ein Unbekannter ein Geschäft für Tierfutter überfallen. Der Mann ging am Samstagnachmittag zielstrebig zum Kassenbereich des Ladens und legte eine Stofftasche sowie den Degen auf die Theke, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

