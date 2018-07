Pirmasens (AFP) Ein scheinbar mit einer scharfen Pistole bewaffneter Mann hat am Sonntag in einem Krankenhaus in Pirmasens einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Ordnungshüter beorderten mehrere Streifenwagen und ein Sondereinsatzkommando zu der Klinik, wie die Polizei mitteilte. SEK-Beamten gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und festzunehmen.

