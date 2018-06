Montréal (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Kanada gewonnen und seinen zweiten Sieg in Folge gefeiert. Der Engländer setzte sich im siebten Rennen des Jahres dank einer gewagten Reifenstrategie knapp vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) durch, der beim Start zunächst die Führung übernommen hatte, aber einen Stopp mehr einlegte. Dritter wurde Williams-Pilot Valtteri Bottas (Finnland).

"Schweben wie ein Schmetterling, Stechen wie eine Biene. Das ist für dich Ali", rief Hamilton als Hommage an die in der Vorwoche verstorbene Box-Legende Muhammad Ali in den Boxenfunk. "Ich hatte wieder einen schlechten Start. Sebastian war sehr schnell. Es ist unglaublich, hier wieder zu siegen", sagte Hamilton auf dem Podium.

"Lewis war ein bisschen zu schnell", scherzte Vettel: "Wir hatten eine andere Strategie. Lewis konnte so draußen bleiben. Aber es ist toll zu sehen, dass das Auto jetzt so mithalten kann."

WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden) im zweiten Mercedes musste sich nach einer leichten Berührung mit Hamilton in der ersten Kurve sowie einem leichten Reifenschaden im letzten Renndrittel mit Rang fünf begnügen.

Für Hamilton war es der 45. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere und der fünfte Sieg in Kanada nach 2007, 2010, 2012 und 2015. In der WM-Wertung rückte er mit nun 107 Punkten nah an Rosberg (116) heran. Vettel ist mit nun 78 Punkten Dritter.