Grenoble (AFP) Ein italienischer Extremsportler ist am Sonntag am Mont Blanc in Frankreich tot aufgefunden worden. Der 33-jährige Mann wurde seit Samstag vermisst, nachdem er mit einem Wingsuit, einem sogenannten Flügelanzug, abspringen wollte, wie die Rettungskräfte mitteilten. Der Tote wurde in einer Höhe von rund 2000 Metern gefunden.

