Marseille (SID) - Der am Samstag schwer verletzte Fußball-Fan schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Engländer sei bei den Krawallen in Marseille von einer Eisenstange "wahrscheinlich am Kopf" getroffen worden, sagte eine Quelle aus der französischen Polizei der Nachrichten-Agentur AFP. Die Zahl der Verletzten sei auf insgesamt 35 gestiegen, teilte Polizeipräfekt Laurent Nunez zudem mit.

Am Sonntag waren noch zehn Personen, darunter auch ein Deutscher und ein Österreicher, nach den Ausschreitungen in Polizei-Gewahrsam. Die anderer vorläufig Festgenommenen sollen aus Frankreich, England und Russland stammen. Alle werden sich voraussichtlich am Montag vor einem Schnellgericht verantworten müssen.

In Marseille war es am Samstag vor und nach dem EM-Spiel zwischen England und Russland (1:1) zu schweren Ausschreitungen gekommen. Videobilder zeigen, wie der Mann aus England in der Nähe des alten Hafens auf der Straße von Sicherheitskräften wiederbelebt werden musste.

Behördenangaben zufolge waren französische, englische und russische Hooligans an der Krawalle beteiligt. Die Ausschreitungen setzten sich auch im Stadion fort, als russische Randalierer kurz nach Abpfiff auf englische Anhänger losgingen. Viele Fans der Three Lions flüchteten panikartig an den Rand ihres Blocks, einige kletterten über Zäune oder versuchten, in den Innenraum zu gelangen.

Auch in Nizza gab es am Abend Randale, als vor der EM-Begegnung zwischen Nordirland und Polen bei Auseinandersetzungen zwischen einheimischen Jugendlichen und nordirischen Fans sieben Menschen verletzt wurden.