Paris (SID) - Schwedens Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic (34) hat seine sportliche Zukunft weiter offen gelassen, den Namen seines vermeintlichen Bald-Arbeitgebers aber immerhin schon einmal ausgesprochen.

"Zu mir in Manchester gibt es nichts zu sagen", sagte Ibrahimovic einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel der Schweden am Montag (18.00 Uhr/ARD) in St. Denis gegen Irland. Aller Voraussicht nach wird der 34-Jährige bei Manchester United unterzeichnen.

Im Moment fühle er sich "glücklich - was die Zukunft bringt, werden wir bald sehen", sagte der Offensivstar, der seinen Vertrag beim französischen Serienmeister Paris St. Germain nicht verlängert hatte: "Wo ich auch immer hingehen werde - ich werde es genießen."