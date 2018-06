Marseille (dpa) - Russland hat das von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eröffnete Verfahren nach den Ausschreitungen beim EM-Spiel gegen England (1:1) als nachvollziehbar bezeichnet.

"Alles ist richtig. Es gab Feuerwerkskörper und Krawalle auf der Tribüne, das muss man klären", sagte Sportminister Witali Mutko.

Leider gebe es Menschen, die nicht wegen des Fußballs zu solchen Turnieren kommen. "Die muss man identifizieren, damit sie nirgendwohin fahren", sagte Mutko der Agentur R-Sport. "Sie halten das für normal und sich selbst für tolle Burschen, dabei bereiten sie Russland als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Schande".

Der russischen Botschaft in Paris zufolge wurden bei den Krawallen in Marseille auch zwei Russen festgenommen. Fünf Russen seien verletzt in eine Klinik gebracht worden, sagte Presseattaché Sergej Parinow.

