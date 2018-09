Atzenbrugg (SID) - Golfprofi Florian Fritsch hat beim Europa-Turnier in Atzenbrugg/Österreich am Schlusstag weiter an Boden verloren. Auf der vierten Runde benötigte der 30 Jahre alte Heidelberger auf dem Par-72-Kurs 74 Schläge und beendete das Turnier nur auf Rang 51 (290 Schläge). In den Schlusstag war Fritsch als 37. gegangen.

Den Sieg bei dem mit einer Million Euro dotierten Turnier sicherte sich der Chinesen Ashun Wun (275). Für seinen zweiten Sieg auf der Europa Tour strich der 30-Jährige 166.600 Euro ein.