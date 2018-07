Ulm (dpa) - Würzig-fettiger Weltrekord: Ulmer Metzger haben am Donauufer den längsten Leberkäse der Welt gebacken. Die Brühwurst wurde am Ende so lang wie das Ulmer Münster hoch ist - der Kirchturm ragt 161,53 Meter in den Himmel. Die Fleischer backten mehr als 1,2 Tonnen Leberkäse in einem 165 Meter langen Bräter und schnitten ein Stückchen ab. Ein Vermessungstechniker der Stadt Ulm bestätigte den Rekord. Die Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau wollte mit der Aktion einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde ergattern. Der Erlös der rund

13 000 Portionen soll dem Münster zugute kommen.

