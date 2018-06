Orlando (dpa) - Bei der Bluttat in Orlando sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Das sagte Bürgermeister Buddy Dyer. 53 Menschen wurden verletzt. Viele seien in kritischem Zustand. Es ist eines der folgenschwersten sogenannten "shootings" in der Geschichte der USA. Die Hintergründe dessen, was in der Nacht in einem Schwulenclub in Orlando geschah, sind noch völlig unklar. Zur Stunde läuft eine Pressekonferenz. Der Täter war nach übereinstimmenden Medienberichten US-Bürger.

