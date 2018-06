Moskau/Rom (dpa) - Das Blutbad in einem Club in der US-Stadt Orlando mit mindestens 50 Toten hat auch im Ausland Abscheu und Trauer ausgelöst. Papst Franziskus äußerte Entsetzen und Schmerz über diese Manifestation sinnlosen Hasses, wie aus einer Mitteilung des Vatikan hervorgeht. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach von einem barbarischen Verbrechen. Russland teile Schmerz und Trauer, betonte der Kremlchef in einem in Moskau veröffentlichten Telegramm an seinen US-Kollegen Barack Obama.

