Orlando (dpa) - In einem Club in Orlando im US-Bundesstaat Florida sind in der Nacht Schüsse gefallen. Es gebe zahlreiche Verletzte in dem Club "Pulse", teilte die Polizei über Twitter mit. Niemand solle sich dem Tatort nähern. Der Club schrieb auf Facebook: "Verlasst Pulse und rennt". Im Club habe sich ein Angreifer verbarrikadiert, der Geiseln genommen habe, berichtete der TV-Journalist Stewart Moore über Twitter. Facebook-Nutzer berichteten, dass ein mit einem Gewehr Bewaffneter in den Club gekommen sei und um sich geschossen habe.

