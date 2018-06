London (dpa) - Mit einer Riesenparty auf der Londoner Prachtstraße The Mall gehen am Nachmittag die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. zu Ende. 10 000 Gäste sind zu einem Mittagessen geladen. Zugleich bewegt sich ein Umzug von Laien durch die Menge, der das Leben der Monarchin in Szene setzen soll. Im ganzen Land soll gefeiert werden. Allerdings: Meteorologen fürchten, schlechtes Wetter und Regen könnten die Partylaune dämpfen.

