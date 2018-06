Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat AfD-Funktionäre indirekt mit den Nationalsozialisten verglichen. "Alles, was die erzählen, habe ich schon gehört - im Zweifel von meinem eigenen Vater, der bis zum letzten Atemzug ein Nazi war", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Leute wie AfD-Vize Gauland waren still und in der CDU, solange sie da Karriere machen konnten. Als es vorbei war, haben sie ihre alten deutsch-nationalen Parolen ausgepackt", so Gabriel. Und weiter: "Das sind Leute, denen die ganze Weltoffenheit und Liberalität dieses Landes zuwider ist.

