Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 12. Juni

FUSSBALL: Deutschland startet gegen Ukraine in die EM

FORMEL 1: Großer Preis von Kanada in Montreal

BASKETBALL: Bamberg kann gegen Ulm Meisterschaft entscheiden

TENNIS: Kohlschreiber und Thiem spielen in Stuttgart um den Titel

FUSSBALL: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet um 21.00 Uhr in Lille in die Europameisterschaft. Gegner ist die Ukraine, gegen die die DFB-Elf in fünf Aufeinandertreffen noch nie verloren hat. Gleiches gilt für Auftaktspiele bei Europameisterschaften: Von elf Partien verlor das deutsche Team nicht ein einziges. In Lille noch nicht mit dabei ist nach seinem Muskelfaserriss Mats Hummels. Bastian Schweinsteiger kommt zumindest noch nicht für die Startelf in Frage.

FORMEL 1: Nach seinem Sieg in Monaco will Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in Kanada den Abstand auf WM-Spitzenreiter und Teamkollege Nico Rosberg weiter verkürzen. Den Grundstein dafür legte der Mercedes-Pilot im Qualifying, als er sich die Pole Position schnappte. Rosberg geht von Platz zwei ins Rennen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel lauert hinter dem Duo, das auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Montreal ganz klar die Favoritenrolle inne hat, auf Platz drei. Das Rennen startet um 20.00 Uhr.

BASKETBALL: Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg kann mit einem Sieg gegen ratiopharm Ulm erneut die Meisterschaft gewinnen. Nach einem souveränen 101:82 im ersten Spiel der Finalserie und einem knappen 92:90 nach Verlängerung in Spiel zwei hat der Favorit in der best-of-five-Serie drei Matchbälle. Sollten die Bamberger Spiel drei vor eigenem Publikum (ab 15.00 Uhr) gewinnen, wären sie nach Bayer Leverkusen und Alba Berlin der dritte Klub, der die Play-offs ohne Niederlage abschließt.

TENNIS: Beim ATP-Turnier in Stuttgart steigt um 13.30 Uhr das Finale. Nicht dabei ist der topgesetzte Superstar Roger Federer, der in Stuttgart sein Comeback gefeiert hatte, im Halbfinale aber am Österreicher Dominic Thiem scheiterte. Finalgegner beim mit 675.645 Euro dotierten Turnier ist der Augsburger Philipp Kohlschreiber, der am Samstagabend den Argentinier Juan Martin del Potro besiegte.