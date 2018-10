Saarbrücken (SID) - In Abwesenheit der Olympia-Teilnehmer und weiterer Topringer haben bei der DM im griechisch-römischen Stil in Saarbrücken Athleten aus der zweiten Reihe ihre Chancen genutzt. Während das deutsche Rio-Trio mit Eduard Popp (Klasse bis 130 kg/Neckargartach), Denis Kudla (85/Schiferstadt) und Weltmeister Frank Stäbler (66/Musberg) wegen der Vorbereitung auf Olympia pausierte, setzten sich außerdem auch mehrere Nachwuchskämpfer in Szene.

In Popps Klasse holte sich der Eisenhüttenstädter Christian John den Titel. Nach Kudlas Startverzicht siegte Jan Fischer (Köllerbach) in der 85-kg-Wertung zum fünften Mal bei einer DM. Ohne Stäbler als Maß der Dinge setzte sich in der Klasse bis 66 kg der Riegelsberger Mohammed Yeter durch. Die fünf übrigen Titel gingen an U23-Europameister Etker Sever (98/Schifferstadt), Fabian Jänicke (80/Frankfurt/Oder), Florian Neumaier (75/Mühlenbach), Timo Badusch (71/Köllerbach) und Christopher Krämer (59/Westendorf).