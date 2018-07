Beirut (AFP) Hunderte Zivilisten sind laut Aktivisten aus der belagerten nordsyrischen Stadt Manbidsch geflohen. Rund 600 Bewohner hätten zu Fuß die von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Stadt in der Provinz Aleppo verlassen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Laut den für Medien kaum überprüfbaren Angaben der oppositionsnahen Organisation wurden die Zivilisten von Rebellen in sicherere Gebiete gebracht.

