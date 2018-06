Orlando (AFP) Bei dem Angriff auf einen Schwulen-Club in Florida sind laut Polizei etwa 20 Menschen getötet worden. 42 weitere Besucher des Clubs "Pulse" in Orlando seien bei dem Angriff in der Nacht zum Sonntag verletzt worden, sagte ein FBI-Sprecher. Die US-Bundespolizei FBI stufte die Tat als möglichen "Terrorakt" ein und erklärte, der Täter habe möglicherweise Verbindungen zum Islamismus gehabt.

