Orlando (AFP) Der mutmaßliche Attentäter von Orlando war der US-Bundespolizei FBI bekannt. FBI-Ermittler Ronald Hopper sagte am Sonntag bei einer Pressekonferenz, der 29-jährige Omar Seddique Mateen sei im Visier der Ermittlungsbehörde gewesen, nachdem er vor Kollegen Andeutungen gemacht habe, die "an eine mögliche Verbindung mit Terroristen denken ließen". Er habe schon früher seine Nähe zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu erkennen gegeben. Der mutmaßliche Attentäter sei zweimal vernommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.