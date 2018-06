Orlando (AFP) Der mutmaßliche Attentäter von Orlando hat sich laut Medienberichten vor der Bluttat zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. Das habe der Schütze kurz vor der Tat in einem Anruf unter der Notrufnummer 911 gesagt, berichteten die Fernsehsender CNN und NBC am Sonntag unter Berufung auf die Justizbehörden. Bei der Geiselnahme und Schießerei in dem Nachtclub in Florida wurden nach Behördenangaben in der Nacht zum Sonntag mindestens 50 Menschen getötet und 53 weitere verletzt.

