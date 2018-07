Washington (AFP) Bei Angriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Norden Syriens hat die US-Luftwaffe offenbar versehentlich verbündete Rebellen getroffen. Ersten Berichten zufolge wurden am 28. Mai vier Kämpfer der Anti-IS-Kräfte bei den Angriffen nahe Mara getötet, sagte ein US-Militärsprecher am Samstag. Demnach galten die Angriffe Fahrzeugen und Stellungen der IS-Miliz, die den Streifen an der türkischen Grenze im Norden der Provinz Aleppo kontrollieren.

