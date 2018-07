Dubai (AFP) In Bahrain ist der prominente schiitische Menschenrechtsaktivist Nabeel Radschab erneut inhaftiert worden. Seine Frau, Sumaja Radschab, teilte via Twitter mit, dass Radschab am Montag zu Hause in dem vorwiegend von Schiiten bewohnten Dorf Bani Dschamra festgenommen worden sei und dass Sicherheitskräfte seine Wohnung durchsuchten. Radschab wurde bereits mehrfach inhaftiert. König Hamad begnadigte ihn im Juli 2015 aus "gesundheitlichen Gründen".

