Bonn (AFP) Der Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Hürriyet", Sedat Ergin, ist am Montag in Bonn mit dem zum zweiten Mal verliehenen Freedom of Speech Award der Deutschen Welle ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Senders erhielt der Journalist die Auszeichnung für Meinungsfreiheit zum Auftakt des Global Media Forums.

