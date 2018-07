Berlin (AFP) Die Deutsche Friedensgesellschaft DFG-VK und weitere Organisationen haben dagegen protestiert, dass die Bundeswehr bei öffentlichen Veranstaltungen auch Kinder mit Handfeuerwaffen hantieren lasse. "Die Bundeswehr hat dabei Grenzen überschritten", hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung anlässlich des "Tages der Bundeswehr" am Samstag. Zudem verstoße die Bundeswehr mit solchen Aktionen gegen eigene Richtlinien.

