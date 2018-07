Berlin (AFP) Die Versicherungswirtschaft fordert eine "echte" Rente mit 67 anstelle einer Debatte über die Rente mit 70. Derzeit liege das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 64,2 Jahren, im Tempo der derzeitigen Entwicklung steige es bis 2030 auf 65 Jahre, erklärte der Gesamtverband GDV am Montag in Berlin unter Berufung auf eine von ihm in Auftrag gegebenen Prognos-Studie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.