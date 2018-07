San José (SID) - Tom Kühnhackl hat als dritter deutscher Eishockey-Profi den Stanley Cup gewonnen. Der 24-Jährige triumphierte in sechs Finalspielen mit den Pittsburgh Penguins gegen die San Jose Sharks. Vor ihm hatten bereits Uwe Krupp (1996) und Dennis Seidenberg (2011) den Meistertitel in der NHL geholt. - Die deutschen Stanley-Cup-Sieger in der Übersicht:

UWE KRUPP

Der Kölner trug sich am 10. Juni 1996 in die NHL-Geschichtsbücher ein. Mit seinem Schlagschuss von der blauen Linie in der dritten Verlängerung entschied der Verteidiger der Colorado Avalanche das vierte und letzte Finale gegen die Florida Panthers. Erstmals hielt ein Deutscher den Stanley Cup in den Händen. Zwischen 1986 und 2003 bestritt der spätere Bundestrainer 810 NHL-Spiele. 2002 spielte er für den Stanley-Cup-Sieger Detroit Red Wings, wegen Verletzungen aber nur zehnmal und nicht im Finale.

DENNIS SEIDENBERG

Der Schwenninger triumphierte 2011 im deutschen Finale gegen Christian Ehrhoff. Im siebten Spiel setzten sich die Boston Bruins mit 4:0 bei den Vancouver Canucks durch, Verteidiger Seidenberg bereitete in der entscheidenden Partie zwei Tore vor. Zwei Jahre später scheiterte er mit Boston an den Chicago Blackhawks in sechs Spielen. 827-mal stand Seidenberg seit 2002 auf NHL-Eis, in der nächsten Saison geht er in sein achtes Jahr bei den Bruins.

TOM KÜHNHACKL

Vor fünf Monaten spielte der Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl noch für Wilkes-Barre/Scranton, das Farmteam der Pittsburgh Penguins in der AHL. Am 9. Januar gab der 24-Jährige beim 3:1 bei den Montreal Canadiens sein NHL-Debüt. Nach seinem erst 66. Spiel in der besten Eishockey-Liga der Welt durfte der Außenstürmer bereits den Stanley Cup in Empfang nehmen. Der Landshuter blieb in der Finalserie zwar ohne Scorerpunkt, erfüllte seine Defensivaufgaben aber fehlerfrei: