Wellington (dpa) - Der Film "Das Talent des Genesis Potini" basiert auf der wahren Geschichte von Genesis Potini. Der manisch-depressive Neuseeländer, Spitzname Dark Horse, war ein Schachgenie, der im Einsatz für benachteiligte Kinder seine Berufung fand.

Potini (Cliff Curtis, "Whale Rider", "Stirb Langsam 4.0") lebt nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie bei seinem Bruder Ariki, der einer kriminellen Biker-Gang angehört. Potini will verhindern, dass sein schüchterner Neffe Mana auch in die Biker-Gang gerät. Potini nutzt seine Leidenschaft für das Schachspielen. Mit einem Freund beschließt er, Kinder aus dem Milieu zu trainieren und ins Finale der Junioren-Meisterschaften nach Auckland zu bringen.

Das sensible Drama von Regisseur James Napier Robertson über ein ungewöhnliches Genie wurde 2014 zum besten neuseeländischen Film gewählt und hat auf mehreren internationalen Festivals Furore gemacht.

Das Talent des Genesis Potini, Neuseeland 2014, 124 Min., FSK ab 12, von James Napier Robertson, mit Cliff Curtis, Wayne Hapi, James Rolleston

