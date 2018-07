Berlin (dpa) - Zehntausende Deutschland-Fans auf den Fanmeilen reißen ihre Schals hoch, schwenken Fahnen und jubeln: Das 2:0 kurz vor Spielschluss, dann der Abpfiff. Nach 93 Minuten ist die Freude groß. Ein 2:0 der Nationalmannschaft gegen die Ukraine bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich machte am Abend die Fanmeilen-Besucher glücklich. Mehr als 10 000 Fußballanhänger hatten das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf der Fanmeile in Berlin verfolgt. Rund 15 000 feierten auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. Auch in der Frankfurter Commerzbank-Arena verfolgten mehr als 10 000 Fußballfans den Sieg der DFB-Elf.

