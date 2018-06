Tripolis (dpa) - Im Kampf um ihre libysche Hochburg Sirte bereitet sich die Terrormiliz IS offensichtlich auf Straßenkämpfe mit Regierungskräften vor. Die Dschihadisten verschanzten sich in den höchsten Gebäuden der Küstenstadt, sagte ein Sprecher der Truppen, die sich der neuen Einheitsregierung in Tripolis angeschlossen haben. Die Dschihadisten seien umstellt. Die Einnahme Sirtes wäre ein schwerer Schlag für die Terrormiliz, die auch in Syrien und dem Irak militärisch unter Druck steht.

