Orlando (dpa) - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat sich nach dem Massaker mit 50 Toten in Orlando erneut für ein strengeres Waffengesetz in den USA ausgesprochen. Sie sei zwar der Meinung, dass gesetzestreue Bürger ein Recht hätten, eine Waffe zu tragen, sagte Clinton in einem Telefoninterview dem Sender CNN. Allerdings könnten Maßnahmen ergriffen werden, damit Waffen nicht in die Hände von Kriminellen und Terroristen fielen.

