Naumburg (dpa) - Polizisten haben in Sachsen-Anhalt einen Autodieb schlafend im gestohlenen Wagen entdeckt - und festgenommen. Der 26-Jährige hatte Einbruchswerkzeug bei sich, wie es von der Polizei hieß. Damit sei er gestern Morgen in das Haus des Autobesitzers in Naumburg eingedrungen, um an die Autoschlüssel zu gelangen. Mit dem Wagen war er dann auf das Gelände einer Tankstelle gefahren, um ein Nickerchen zu machen. Die Polizisten weckten ihn wenige Stunden später auf. Heute soll entschieden werden, ob Haftantrag gestellt wird.

