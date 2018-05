Athen (dpa) - Ein Boot mit rund 200 Schutzsuchenden an Bord ist vor der libyschen Küste rund 200 Kilometer südlich der griechischen Insel Gavdos in Seenot geraten. Die griechische Küstenwache erhielt einen Notruf und alarmierte vorbeifahrende Schiffe, wie das Staatsradio unter Berufung auf die Küstenwache berichtete. Ein Tanker und ein Frachter haben bereits mit der Such- und Rettungsaktion begonnen, hieß es aus Kreisen der griechischen Küstenwache.

