Piqué rettet Spanien späten EM-Auftaktsieg gegen Tschechien

Toulouse (dpa) - Titelverteidiger Spanien ist mit einem späten Sieg in die Fußball-EM gestartet. Der klar überlegene Turnier-Mitfavorit bezwang am Montag in Toulouse die Tschechen dank eines Treffers von Gerard Piqué in der 87. Minute mit 1:0. Zwei Jahre nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM in Brasilien vermieden die Spanier damit zum EM-Auftakt eine weitere Enttäuschung und haben den Einzug ins Achtelfinale fest im Visier. Im zweiten Gruppenspiel am Freitag gegen die Türken kann das Team von Trainer Vicente del Bosque das Weiterkommen schon perfekt machen. Die schwachen Tschechen indes stehen dann gegen Kroatien unter Druck.

Rooney und Hodgson appellieren an England-Fans: "Seid vernünftig"

Chantilly (dpa) - Englands Kapitän Wayne Rooney und Coach Roy Hodgson haben sich nach dem drohenden Ausschluss mit eindringlichen Appellen an ihre Anhänger gerichtet. Er sei nach den Ausschreitungen "sehr besorgt" wegen der letzten Warnung durch die Europäische Fußball-Union, sagte Hodgson in einer Video-Botschaft des englischen Verbands FA. Auch Rooney richtete sich vor der zweiten EM-Gruppenpartie gegen Wales am Donnerstag in Lens direkt an die englischen Zuschauer. "Wenn ihr kein Ticket habt, reist nicht!", erklärte der 30-Jährige.

Gefängnisstrafen für zwei britische Fans nach Randale in Marseille

Marseille (dpa) - Nach den Ausschreitungen in Marseille sind zwei britische Fans zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in der Mittelmeerstadt verurteilte die beiden 41 und 20 Jahre alten Männer am Montag zu drei beziehungsweise zwei Monaten Haft, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete. Zudem dürfen sich die beiden für zwei Jahre nicht in Frankreich aufhalten. Der ältere Angeklagte hatte zugegeben, eine Bierflasche auf Polizisten geworfen zu haben. Der zweite Mann soll laut Anklage ebenfalls eine Glasflasche geworfen haben, er selbst räumte den Wurf eines Plastikbechers ein.

Russlands Parlaments-Vize Lebedew verteidigt russische Fans

Moskau (dpa) - Der russische Parlaments-Vizepräsident Igor Lebedew hat die Fanausschreitungen von Marseille verteidigt. Er könne nichts Schlimmes an kämpfenden Fans finden, schrieb der Politiker der nationalistischen Liberaldemokraten am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Lebedew ist auch Vorstandsmitglied des russischen Fußball-Verbandes. Er verstehe die Politiker und Funktionäre nicht, die die Fans kritisieren würden. Etwa 150 "extrem trainierte" russische Hooligans waren an den Ausschreitungen zwischen Fangruppen in Marseille nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag beteiligt. Die Polizei konnte keinen von ihnen festnehmen.

Keine Ermittlungen gegen DFB nach Fan-Vorfall in Lille

Lille (dpa) - Die UEFA wird nach der Auseinandersetzung zwischen deutschen und ukrainischen Fans am Sonntagabend in Lille keine Ermittlungen aufnehmen. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Vor der Partie der DFB-Elf waren zwei Menschen leicht verletzt worden. Rund 50 deutsche Hooligans hatten mehrere ukrainische Fans in der Innenstadt von Lille angegriffen. Die UEFA ermittelt automatisch bei Vorfällen im oder direkt um das Stadion. Maßnahmen für Ereignisse außerhalb der Arenen werden nur in besonders schweren Fällen ergriffen.

Fan auf dem Rasen - UEFA eröffnet Verfahren gegen Kroatiens Verband

Paris (dpa) - Kroatiens Fußballverband muss wegen eines übermütigen Fans bei der EM mit einer Strafe durch die UEFA rechnen. Die Europäische Fußball-Union eröffnete am Montag ein Disziplinarverfahren gegen die Kroaten, nachdem am Sonntag beim EM-Spiel gegen die Türkei ein Anhänger des Teams in den Innenraum gestürmt war und das Siegtor zum 1:0 durch Luka Modric mit den Spielern am Platzrand bejubelt hatte. Der Fall wird aber erst nach der Europameisterschaft am 21. Juli verhandelt. Zudem wurden sowohl der türkische wie auch der kroatische Verband wegen des Abbrennens von Feuerwerkkörpern durch Fans angeklagt.

Brych pfeift England-Wales, Niederländer Kuipers zweites DFB-Spiel

Paris (dpa) - Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych ist von der UEFA für die Leitung des EM-Spiels zwischen England und Wales am Donnerstag (15.00 Uhr) in Lens nominiert worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Montag mit. Für den Münchner ist es der erste Einsatz bei dem Turnier in Frankreich. Die Partie gilt nach den Ausschreitungen am Samstag in Marseille beim ersten Spiel der Engländer gegen Russland und angesichts der Rivalität beider britischer Teams als besonders brisant. Das zweite deutsche Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Polen leitet der niederländische Referee Björn Kuipers.

TV-Sender beschweren sich bei UEFA wegen eingeschränkter Bilder

Bordeaux/Paris (dpa) - Die deutschen TV-Sender haben sich bei der UEFA über die eingeschränkte Bildauswahl von der Fußball-Europameisterschaft beschwert. "Wir haben gemeinsam mit der ARD Kontakt mit der UEFA aufgenommen und unsere Erwartungshaltung klar dargestellt", sagte ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Paris. Die deutschen Sender erhalten die Live-Bilder von den Spielen in Frankreich über den europäischen Fußballverband. Dieser zensiert aber die Bilder und zeigt keine Hooligans und Flitzer im Stadion.

Nordirischer Fan bei Unfall in Nizza tödlich verletzt

Nizza (dpa) - Ein nordirischer Fan ist bei einem Unfall in der südfranzösischen Mittelmeerstadt Nizza ums Leben gekommen. Der 25-Jährige stürzte am frühen Montagmorgen nach Polizeiangaben von einem Geländer an der Uferstraße Promenade des Anglais etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe. Nach Berichten von Augenzeugen soll der Mann stark alkoholisiert gewesen sein. Dies konnte die Polizei unter Hinweis auf die laufende Untersuchung zunächst nicht bestätigen. Vor dem Spiel der Nordiren gegen Polen war es am Sonntag in der Innenstadt von Nizza zu Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Anhängern der Nordiren gekommen.

Kroatiens EM-Kapitän Srna reist nach Tod seines Vaters vorzeitig ab

Paris/Belgrad (dpa) - Wegen des Todes seines Vaters hat der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, Darijo Srna, vorläufig die EM in Frankreich verlassen. Dies teilte Kroatiens Fußballverband auf der Internetseite mit. Kroatischen Medienberichten zufolge war der an Krebs erkrankte Vater des 34-Jährigen etwa zur gleichen Zeit gestorben, als Kroatien beim 1:0-Sieg am Sonntag gegen die Türkei das erste Spiel des Turniers bestritt. Statt mit seiner Mannschaft nach Deauville zurückzufahren, blieb Srna dem Verband zufolge in Paris, um von dort aus zur Beerdigung in seine Heimatstadt Metković zu reisen. Ob er zum nächsten Spiel gegen Tschechien am Freitag zurückkehrt, stand zunächst nicht fest.

Slowaken Hamsik und Hubocan fit für EM-Spiel gegen Russland

Vichy (dpa) - Die Slowakei kann für das zweite EM-Gruppenspiel gegen Russland am Mittwoch mit den angeschlagenen Marek Hamsik und Tomas Hubocan planen. Schlüsselspieler Hamsik vom SSC Neapel habe zwar nach einem harten Zusammenstoß beim 1:2 gegen Wales über Knieschmerzen geklagt. Er sei aber nicht ernsthaft verletzt und brauche auch keine medikamentöse Schmerzbehandlung, sagte Teamarzt Jan Batalik am Montag der slowakischen Nachrichtenagentur TASR. Auch der zuletzt durch Zahnschmerzen eingeschränkte Verteidiger Tomas Hubocan von Dinamo Moskau stehe wieder komplett zur Verfügung, nachdem ihm ein Zahn gezogen worden sei.

Tennisprofi Becker erreicht Achtelfinale in Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Routinier Benjamin Becker ist als erster Deutscher ins Achtelfinale des ATP-Tennisturniers im westfälischen Halle eingezogen. Sein Erstrundenmatch gewann der 34-Jährige gegen den Letten Ernests Gulbis mit 7:5, 6:3. Beide hatten sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. Die Rasen-Veranstaltung ist mit rund 1,8 Millionen Euro dotiert.

Witthöft scheitert zum Auftakt des Tennis-Turniers auf Mallorca

Mallorca (dpa) - Tennisspielerin Carina Witthöft ist beim WTA-Turnier auf Mallorca in der ersten Runde ausgeschieden. Die Hamburgerin unterlag der an Nummer sechs gesetzten Französin Caroline Garcia 5:7, 4:6. Bei der mit 250 000 Euro dotierten Rasen-Veranstaltung sind auch die deutschen Damen Julia Görges, Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam und Sabine Lisicki am Start.

Hockey-Herren verlieren bei Champions Trophy gegen Australien

London (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Champions Trophy in London ihre erste Niederlage kassiert. Der Olympiasieger unterlag Australien mit 3:4 (3:2). Deutschland bleibt damit nach zuvor zwei Unentschieden auch im dritten Trophy-Spiel sieglos.

Sagan gewinnt bei Tour de Suisse erneut Etappe

Baar (dpa) - Weltmeister Peter Sagan hat die dritte Etappe der Tour des Suisse der Radprofis gewonnen. Auf dem 193 Kilometer langen Teilstück von Grosswangen nach Rheinfelden mit sechs Bergwertungen setzte sich der Slowake im Sprint vor Albasani aus der Schweiz und dessen Landsmann Silvan Dillier durch. Es war sein zweiter Tagessieg.

Comeback von Walkenhorst/Windscheif mit Chance auf Rio

Hamburg (dpa) - Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) schickt neben dem Berliner Duo Kay Matysik/Jonathan Erdmann als zweite Mannschaft Alexander Walkenhorst und Stefan Windscheif (Essen/Berlin) zum Continental Cup im Beachvolleyball. Das Turnier vom 22. bis 26. Juni im norwegischen Stavanger wird als Teamwettbewerb im K.o.-Modus ausgespielt. Die Nation auf Rang eins erhält einen weiteren Platz für die Olympischen Spiele. Beim Continental Cup sind 16 Länder am Start.

Blatter: Juristisch noch FIFA-Präsident

Berlin (dpa) - Der gesperrte frühere FIFA-Chef Joseph Blatter sieht sich vom juristischen Standpunkt aus noch als Präsident des Fußball-Weltverbandes. "Weil die Statuten sagen, dass man für die Wahl eines neuen Präsidenten dem bisherigen das Mandat entziehen muss", erklärte Blatter. Dies habe der FIFA-Kongress aber nicht getan, fügte er in einem interview der argentinischen Zeitung "La Nación" hinzu. Er beabsichtige deswegen aber keine juristischen Schritte. Der 80-Jährige sagte über sich: "Blatter ist nicht korrupt." Er habe gegen kein einziges Schweizer Gesetz verstoßen.